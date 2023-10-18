Новости Татарстана
· Диана Алмакаева

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

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АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью Кабинета министров Республики Татарстан за большой вклад в реализацию государственной молодежной политики и развитие добровольчества в республике.

Награждение с участием заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой прошло в рамках заседания межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан. Наградами были отмечены предприятия, общественные организации и учебные заведения, внесшие заметный вклад в добровольческое движение республики.

Поддержка общественно-полезных инициатив входит в число приоритетов социальной деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Предприятие поддерживает волонтерские проекты на протяжении многих лет. Сотни сотрудников в 11 регионах России успешно вовлечены в добровольческую деятельность, что подтверждают многочисленные награды за участие в инициативах на федеральном, корпоративном и региональном уровнях.

Знаковым стал проект «Наследие в наших сердцах», объединивший в Татарстане сотрудников компании, членов их семей и волонтеров. Также среди волонтерских проектов — республиканские экологические, донорские и благотворительные акции, участие в региональных фестивалях и конкурсах, поддержка сельских библиотек, проведение ремонта и оснащение социальных учреждений, спортивных центров, благоустройство мест захоронения ветеранов, памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне. Сотрудники поддерживают многодетные семьи, одиноких пожилых людей и детей, оставшихся без родителей, малообеспеченные семьи.

Большое внимание уделяется вынужденным переселенцам в Татарстан из Луганской и Донецкой Народных Республик. Волонтеры предприятия активно поддержали акции «Книги – Донбассу!», «Помощь жителям ЛНР и ДНР». В рамках шефства Республики Татарстан над новыми регионами были организованы сбор и отправка гуманитарной помощи жителям Лисичанска.

АО «Транснефть – Прикамье» стало первым крупным предприятием Татарстана, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан», что дало дополнительный импульс развитию корпоративного волонтерства. Эффективное взаимодействие позволяет вовлекать всё большее число сотрудников в добровольчество как один из видов гражданской активности.

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