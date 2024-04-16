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Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани

Американский производитель джинсов Levi’s засудил бизнесмена из Казани
Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани

pixabay.com

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Компания Levi’s подала в суд на предпринимателя из Казани за нарушение прав на товарные знаки. Такие сведения появилась в картотеке арбитражного суда Татарстана.

Бренд попросил взыскать около 100 000 рублей, 4 000 рублей — за госпошлину, 360 рублей — на почтовые расходы и еще 200 рублей — за выписку из ЕГРИП. Судебная инстанция удовлетворила требование иностранцев.

Примечательно, что это далеко не первый случай, когда организация судится с российскими бизнесменами и фирмами. Ранее компания подала в суд на секонд-хенд в метро в Москве за логотип на джинсах. Изготовитель одежды попросил примерно 200 000 рублей, однако суд решил, что будет достаточно всего 20 тысяч рублей. За последний год компания направила более 100 исков ИП из России и фирмам, но выигрывает далеко не каждый суд, пишет АиФ.

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