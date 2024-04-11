Альметьевск столкнулся с затоплением микрорайона М-4 из-за реки Зай

В мкр-не М-4 в Альметьевске было зафиксировано затопление из-за подъема воды в р. Зай. У местных жителей оказались затоплены погреба и дворы.

Один из жителей рассказал, что в 2024 году вода высоко поднялась. Подвал был полностью в воде. Вещи, к счастью, успели поднять.

Люди просили помощь у руководства Альметьевска с последних дней марта. В конце прошлой недели на заявки все-таки отреагировали. В выходные специалисты приняли проивопаводковые меры и уровень воды в настоящее время уже не критический.

Эксперты продолжают откачивать воду, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см по данным на 10 апреля.