Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Альметьевск столкнулся с затоплением мкр-на М-4

Альметьевск столкнулся с затоплением микрорайона М-4 из-за реки Зай
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В мкр-не М-4 в Альметьевске было зафиксировано затопление из-за подъема воды в р. Зай. У местных жителей оказались затоплены погреба и дворы.

Один из жителей рассказал, что в 2024 году вода высоко поднялась. Подвал был полностью в воде. Вещи, к счастью, успели поднять.

Люди просили помощь у руководства Альметьевска с последних дней марта. В конце прошлой недели на заявки все-таки отреагировали. В выходные специалисты приняли проивопаводковые меры и уровень воды в настоящее время уже не критический.

Эксперты продолжают откачивать воду, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см по данным на 10 апреля.

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