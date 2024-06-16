Алина Загитова посетила Игры БРИКС в Казани

Чемпионка зимней олимпиады 2018 года была назначена послом Игр БРИКС и прилетела в Казань с целью посещения мероприятия.

15 июня Загитова поделилась в личном телеграм-блоге фотографиями с соревнований. Спортсменка посетила соревнования по спортивной гимнастике, ушу и лёгкой атлетике на Центральном стадионе, а также поучаствовала в церемонии вручения медалей победителям.

Отдельно прославленная фигуристка отметила красоту казанских закатов, назвав их потрясающими.

Ранее мы писали, что на Центральном стадионе впервые за 20 лет провели полноценную реконструкцию к Играм БРИКС