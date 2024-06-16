Алина Загитова посетила Игры БРИКС в Казани
Телеграм-канал Алины Загитовой
Чемпионка зимней олимпиады 2018 года была назначена послом Игр БРИКС и прилетела в Казань с целью посещения мероприятия.
15 июня Загитова поделилась в личном телеграм-блоге фотографиями с соревнований. Спортсменка посетила соревнования по спортивной гимнастике, ушу и лёгкой атлетике на Центральном стадионе, а также поучаствовала в церемонии вручения медалей победителям.
Отдельно прославленная фигуристка отметила красоту казанских закатов, назвав их потрясающими.
Ранее мы писали, что на Центральном стадионе впервые за 20 лет провели полноценную реконструкцию к Играм БРИКС
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань