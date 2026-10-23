Экономика

Инвесторам Татарстана предложат робототехнику и микроэлектронику

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Глава АИР Татарстана Талия Минуллина рассказала...

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Обрабатывающая промышленность по-прежнему остается главным направлением вложений в Татарстане: на нее приходится свыше 60 процентов внебюджетных инвестиций. При этом республика собирается активнее привлекать деньги и в другие сферы. Об этом на бизнес-фестивале «Локальный код» рассказала Талия Минуллина, возглавляющая Агентство инвестиционного развития региона.

Помимо промышленности, уверенно растут вложения в сельское хозяйство и недвижимость. За последние годы заметно прибавил туризм — он стал одним из заметных направлений для бизнеса. Однако, по словам Минуллиной, есть отрасли, которые пока получают меньше средств, чем хотелось бы, и работу с ними уже ведут.

В первую очередь ставку делают на робототехнику и микроэлектронику, а также на все, что связано с исследованиями и разработками. Причина проста: безработица в республике держится ниже одного процента, и рынку труда нужны новые высокотехнологичные направления. Отдельно глава агентства выделила искусственный интеллект — это направление, по ее оценке, растет во всем мире.

Среди недооцененных в республике сфер Минуллина назвала альтернативные источники энергии и креативную экономику: в мире они популярны, а в Татарстане их потенциал пока раскрыт не полностью. При этом республика удерживает первое место в России по инвестиционному климату и считается лучшей площадкой для частного бизнеса, добавила она.

«Локальный код» — федеральная бизнес-экспедиция Т-Банка о предпринимательстве в российских регионах. В ее программу входят фестивали, встречи бизнесменов и исследования, а также изучение местных компаний, брендов и людей, которые формируют деловую среду в городах.

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