В Казани спустя 20 лет реконструировали Центральный стадион

К Играм БРИКС провели ремонт Центрального стадиона. Это первое полноценное обновление спортивной площадки за 20 лет.

К международным соревнованиям на стадионе появились новые дорожки для атлетов, установлены мониторы с высоким разрешением, обновлены фасад объекта и галереи. Также в рамках работ установили удобные зрительские кресла. При этом вместительность стадиона снизилась с 25,4 тыс. до 15 тыс. болельщиков.

По окончанию Игр БРИКС обновлённым стадионом будут пользоваться спортсмены и воспитанники спортшкол.

Также после соревнований на футбольном поле сделают новое искусственное покрытие