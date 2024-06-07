В Казани спустя 20 лет реконструировали Центральный стадион
Мэрия Казани
К Играм БРИКС провели ремонт Центрального стадиона. Это первое полноценное обновление спортивной площадки за 20 лет.
К международным соревнованиям на стадионе появились новые дорожки для атлетов, установлены мониторы с высоким разрешением, обновлены фасад объекта и галереи. Также в рамках работ установили удобные зрительские кресла. При этом вместительность стадиона снизилась с 25,4 тыс. до 15 тыс. болельщиков.
По окончанию Игр БРИКС обновлённым стадионом будут пользоваться спортсмены и воспитанники спортшкол.
Также после соревнований на футбольном поле сделают новое искусственное покрытие
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