Актёры сериала «Слово пацана» озвучили аудиоверсию книги

Аудиокнига книги исследователя и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» была переведена в аудиоформат и озвучена актерами из одноименного сериала Жоры Крыжовникова. На протяжении произведения автором читается непосредственно его оригинальный текст, а также фрагменты исследований «Казанского феномена» представлены Львом Зулькарнаевым.



Важным моментом аудиокниги стала озвучка актрисой Елизаветой Базыкиной, которая передает свидетельства о расцвете подростковой преступности в Татарстане, а также озвучка со стороны актера Кирилла Радцига, изображающего группировщиков, правозащитников и очевидцев событий той эпохи. Сам Роберт Гараев озвучил предисловие, эпилог и послесловие.

Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» была впервые опубликована в 2020 году. В ней описывается «казанский феномен» - возникновение молодежных криминальных группировок в городе в 70-80-е годы. Сюжет книги лег в основу сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».