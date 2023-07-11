"Яд отсасывать не нужно!": в Татарстане ребенок оказался в реанимации после укуса змеи

В Татарстане ребёнок был направлен в реанимацию после укуса змеи

В Татарстане 10-летний ребенок стал жертвой укуса змеи. Как сообщили в пресс-службе КДМЦ, его госпитализировали в реанимацию, а после перевели в профильное отделение.

Врачи напомнили, что при укусе змеи очень важно сразу же доставить пострадавшего в больницу, где ему будет оказана вся необходимая помощь. Отмечается также, что до поездки в больницу, если сразу это сделать невозможно, необходимо наложить чистую повязку на рану, яд отсасывать не нужно. Движение конечностей важно ограничить. Для обездвиживания можно использовать шины или другой предмет.

Напомним, что ранее, два месяца назад, в Городской больнице №5 в Челнах врачи спасли руку 41-летнему мужчину. Его укусила гадюка. Осложнения были предотвращены благодаря интенсивной и гормонотерапии.