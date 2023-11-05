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· Алина Алмакаева

6,2 млн рублей на оцифровку кинодокументов в Татарстан

6,2 млн рублей на оцифровку кинодокументов в Татарстан

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В рамках осуществления проекта по оцифровке архивных кинодокументов в Татарстане будет потрачено 6,2 млн рублей. Тендер на выполнение работ был опубликован на портале Госзакупок республики.

Финансирование проекта будет осуществляться из регионального бюджета, либо из внебюджетных источников.

Подрядчику потребуется осмотреть техническое состояние материалов, произвести их перемотку, а также обнаружить повреждения и склейки. Весь этот архивный материал должен быть оцифрован с помощью фильм-сканеров. Общее количество материалов, подлежащих оцифровке, составляет 1,5 тысячи видеокассет формата Betacam SP и 500 кинопленок.

Заказчиком оцифровки и цифровой обработки копий кинодокументов выступает Государственный комитет РТ по архивному делу.

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