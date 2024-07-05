500 новых вакансий на Ozon: шанс для трудоустройств

Новый логистический комплекс в Зеленодольске

В новом логоцентре появится больше 500 новых рабочих мест. Об этом рассказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Мужчина отметил, что ему приятно видеть Татарстан первым регионом, в котором зафиксирован положительный товарооборот.

Известно, что завершение возведения 3-й и начало 4-й очереди Ozon в Зеленодольске стали важными шагами в развитии логистической инфраструктуры, которая способствует экономическому росту РТ и улучшению жизни горожан. Благодаря этому, республика предлагает новые рабочие места и дает возможность бизнесу расти.

Напомним, что работы по строительству 3-й очереди стартовали еще 27 января прошлого года, инвестиции в проект составили около 2,7 млрд рублей.

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