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41-летний рыбак утонул на Волге в Спасском районе

Второй рыбак обнаружил его уже умершим и вытащил на берег

pixabay.com

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На реке Волге в Татарстане на рыбалке утонул 41-летний местный житель. Из водоема мужчину достал его знакомый, они вместе прибыли для ловли рыбы. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве сообщили, что 2 мужчин из Камско-Устьинского района пошли на рыбалку на остров Кудрявый. Один из них принял решение поплавать, но, к несчастью, захлебнулся и уже не выплыл. Второй рыбак обнаружил его уже умершим и вытащил на берег. Известно, что купаться в том месте было нельзя.

Ранее мы писали о том, что 10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах.

Свидетели вызвали скорую помощь, однако карета поехала из Лаишево и продолжительное время стояла в пробке. В результате приехал автомобиль из Детской республиканской клинической больницы. Одному из парней — 14 лет, другому всего 10.

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