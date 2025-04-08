2 проститутки в Татарстане убили коллегу и переписали ее дочь на сутенершу

Мужчина 1992 года рождения обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери, с которой давно не поддерживал связь. В ходе розыска девочку нашли у жительницы Казани 1990 года рождения, которая выдавала её за свою, используя поддельные документы. Женщина признала вину и была заключена под стражу.

Выяснилось, что она причастна к убийству матери ребёнка и занималась сутенёрством. В 2020 году, по версии следствия, она организовала убийство одной из своих "работниц", чтобы забрать её ребёнка. Жертву вывезли в поле и забили бутылками.

Одна из задержанных также призналась в ещё одном убийстве в 2019 году, совершённом по той же причине — чтобы избежать разоблачения. Возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под стражей, продолжается поиск соучастницы.