«Зрители сами будут оценивать выступления»: в сквере Казани пройдет бесплатное выступление стендап-комиков
Дирекция парков и скверов Казани
В сквере имени Аксенова 23 июля пройдет второй концерт проекта «Stand Up в парках». За возможность попасть в финал будут сражаться 12 начинающих комиков.
Новый материал юмористами был подготовлен меньше чем за месяц. Зрители сами будут оценивать выступления и выберут шесть самых сильных, по их мнению, комиков, который и пройдут в следующий этап проекта.
На сцене в этот день выступят также резиденты казанского стендап-клуба Никита Никитин, Ильнур Асхадуллин и Матвей Ромашкин. Начало концерта в 19:00 возле сцены.