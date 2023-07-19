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· Полина Модестова

«Зрители сами будут оценивать выступления»: в сквере Казани пройдет бесплатное выступление стендап-комиков

В сквере Казани с бесплатным концертом выступят местные стендап-комики
«Зрители сами будут оценивать выступления»: в сквере Казани пройдет бесплатное выступление стендап-комиков

Дирекция парков и скверов Казани

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В сквере имени Аксенова 23 июля пройдет второй концерт проекта «Stand Up в парках». За возможность попасть в финал будут сражаться 12 начинающих комиков.

Новый материал юмористами был подготовлен меньше чем за месяц. Зрители сами будут оценивать выступления и выберут шесть самых сильных, по их мнению, комиков, который и пройдут в следующий этап проекта.

На сцене в этот день выступят также резиденты казанского стендап-клуба Никита Никитин, Ильнур Асхадуллин и Матвей Ромашкин. Начало концерта в 19:00 возле сцены.

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