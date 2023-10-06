Значительно превышена проектная мощность: в Казани на 51% завершен пристрой к гимназии №19

Пристрой к гимназии №19 Приволжского района Казани завершен на 51%

В Приволжском район Казани строительство пристроя к гимназии №19 завершено на 51%. В планах - сдать новый корпус 1 декабря 2023 года. Напомним, что возведение здания связано со значительным превышением проектной мощности: в школе вместо 800 детей, на который она рассчитана, обучаются 1 813.

На данный момент завершены работы по кирпичной кладке на первом и втором этажах, по монолитному строительству, по штукатурке цоколя и установке парапетов.

Монтаж вентиляции выполнен на 86%, а фасад утеплен на 60%. Электромонтажные работы подвала завершены на 95%, а первого этажа - на 60%,