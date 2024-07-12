Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку

В Казани местные жители остановили мигранта, который возможно мог совершить насилие над 13-летним ребенком. Все случилось около подъезда на ул. Адмиралтейской, место является хостелом для иностранцев.

По словам казанцев, мужчины накинулись на девочку. Агрессоры при сотрудниках полиции заявили, что подросток сама их провоцировала.

Правоохранитель Марсель Нагимов отметил, что в отделение полиции обратилась женщина, которая заявила, что к ее дочке на улице приставал неизвестный мужчина. Сейчас материалы дела уже направлены в СК для принятия решения.

Местные жители переживают по поводу безопасности детей и просят как можно быстрее закрыть хостел, чтобы таких случае больше не было, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что 2 пьяных мужчин устроили драку в самолете рейса Анталья-Казань. В Казани дебоширов быстро передали правоохранителям.