Жители Советского района в Казани на сутки останутся без воды

Некоторые дома Советского района на сутки останутся без водоснабжения из-за плановых работ, проводимых МУП «Водоканал». Жители нескольких улиц ощутят временные неудобства, и, как сообщили в мэрии Казани, последнее отключение произошло 3 сентября. Это необходимая мера для обеспечения бесперебойной работы водоснабжения в будущем.

Автоцистерны с пресной водой будут размещены в районе в соответствии с поступающими заявками, которые жители могут оставить по телефону +7(843)231-62-60. Важно отметить, что решения о месте расположения цистерн будут принимать с учетом наибольшей концентрации нуждающихся. Это позволит минимизировать неудобства для жителей.

На улице Академика Сахарова в данный момент проводятся работы по подключению нового водопровода, что, в конечном итоге, должно улучшить качество водоснабжения. Представители мэрии призывают жителей запастись водой заранее и проявить терпение в период временного отключения. Все усилия направлены на то, чтобы вернуть водоснабжение как можно быстрее и без ущерба для качества воды в будущем.