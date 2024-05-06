Жители Авиастроительного района жалуются на непрекращающуюся вонь

Жители Авиастроительного района Казани жалуются на постоянные ночные выбросы вредных веществ в воздух. Люди утверждают, что помимо неприятного запаха, начали появляться проблемы со здоровьем – тошнота, головокружение, зуд на коже.

Пользователи соцсетей жалуются, что в министерстве экологии региона постоянно сообщают о замерах воздуха в дневное время и отсутствии отклонений от норм, игнорируя сообщения о том, что выбросы происходят ночью. Жители района не могут ни в праздники отдохнуть от выбросов, ни терпеть беспорядок. По информации из Бизнес-онлайн, в Роспотребнадзоре пояснили, что при превышении уровня концентрации вредного вещества - вероятно, сероводорода, запах прекращается, и если запах ощущается, то предельное значение еще не достигнуто, а запах может усиливаться при дожде и пасмурной погоде.