Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

Жители Авиастроительного района жалуются на непрекращающуюся вонь

Подписаться в Telegram

Жители Авиастроительного района Казани жалуются на постоянные ночные выбросы вредных веществ в воздух. Люди утверждают, что помимо неприятного запаха, начали появляться проблемы со здоровьем – тошнота, головокружение, зуд на коже.

Пользователи соцсетей жалуются, что в министерстве экологии региона постоянно сообщают о замерах воздуха в дневное время и отсутствии отклонений от норм, игнорируя сообщения о том, что выбросы происходят ночью. Жители района не могут ни в праздники отдохнуть от выбросов, ни терпеть беспорядок. По информации из Бизнес-онлайн, в Роспотребнадзоре пояснили, что при превышении уровня концентрации вредного вещества - вероятно, сероводорода, запах прекращается, и если запах ощущается, то предельное значение еще не достигнуто, а запах может усиливаться при дожде и пасмурной погоде.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ из-за ДТП сгорел водитель «Mercedes»

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

дезинфекция тараканов коммерческое коммерческое помещение

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска отправилась на шоу «Поле чудес»

механизированная стяжка пола в москве в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

Новости Татарстана

день назад

Транспортная прокуратура проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Казани

22 часа назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

час назад

Лукман, Святослав и Теона: стало известно, как казанцы решили назвать новорожденных

Новости Казани

час назад

Жители Авиастроительного района жалуются на непрекращающуюся вонь

Новости Татарстана

час назад

В РТ началась короткая рабочая неделя

Новости Казани

2 часа назад

В Казани может появиться арт-пространство
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
3 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ сельхозотрасли не хватает тысячи рабочих

Новости Татарстана

2 часа назад

Реконструкцию Горьковское шоссе планируют завершить в конце года

Новости Казани

2 часа назад

На Голубых озерах появились новые места для купания
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин
Новости Казани
3 дня назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин