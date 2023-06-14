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· Полина Модестова

Жителям готовят временное жилье: в Казани произошел пожар в жилом доме на Чехова

В доме на улице Чехова в Казани 14 июня произошел пожар – пострадавших нет
Жителям готовят временное жилье: в Казани произошел пожар в жилом доме на Чехова

Администрация Казани

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В Казани, в доме №8, расположенном на улице Чехова, произошел пожар. На данный момент причины еще не были установлены, а на месте происшествия работают сотрудники МЧС и пожарные. Жильцы были эвакуированы, никто не пострадал.

В доме 66 квартир, из-за происшествия оставаться в них было небезопасно. Жителям рекомендовали обратиться к родным и близким. В Казани также приступили к подготовке временного размещения жителей дома. Все, кто нуждаются в расселении, могут обратить по телефону +7(937)623-46-56.

Когда пожар будет окончательно потушен, специалисты проведут обследование и ремонт кровли, сообщают в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. Кадры эвакуации были опубликованы в телеграм-канале "Казань News".

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