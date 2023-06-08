Запустят новый рейс: совсем скоро из Казани в Екатеринбург будет прямое авиасообщение

«Уральские авиалинии» объявили о запуске нового рейса Екатеринбург — Казань с 23 июня

В телеграм-канале авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что с 23 июня будет запущен новый рейс, соединяющий два города - Екатеринбург и Казань. По данному маршруту самолеты будут летать по понедельникам и пятницам.

Гостям из Казани в Екатеринбурге предлагают посмотреть памятник клавиатуре, а также посетить экскурсию по общественному пространству "Ельцин-центр", где все желающие смогут найти сразу несколько площадок: с настольным теннисом, вкусной едой, литературой. Помимо этого, здесь можно приобрести винтажную одежду, посетить арт-галерею и музей первого Президента России.