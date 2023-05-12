"Заменят самое дорогое лекарство в мире": в КФУ начали разработку препарата для лечения СМА
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На базе Казанского федерального университета хотят создать препарат для лечения спинальной мышечной атрофии - СМА. Об этом информирует пресс-служба вуза.
Разработка препарата уже началась, она будет вестись вместе с фармацевтической компанией.
Существующие лекарства от СМА невероятно дорогие - до 30 миллионов за дозу, и собирать средства для детей с генетической патологией приходится всей страной.
Если ребенок не получит лекарство, он погибнет, поскольку мышцы постепенно атрофируются, он не может не только ходить, сидеть, но и дышать.
Ожидается, что татарстанская разработка станет не такой дорогой и эффективной.
Руководитель Центра превосходства персонифицированной медицины КФУ Альберт Ризванов уверен, что препарат станет более доступным для семей, которые столкнулись со страшным диагнозом.