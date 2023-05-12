В КФУ начали разработку препарата для лечения СМА

На базе Казанского федерального университета хотят создать препарат для лечения спинальной мышечной атрофии - СМА. Об этом информирует пресс-служба вуза.

Разработка препарата уже началась, она будет вестись вместе с фармацевтической компанией.

Существующие лекарства от СМА невероятно дорогие - до 30 миллионов за дозу, и собирать средства для детей с генетической патологией приходится всей страной.

Если ребенок не получит лекарство, он погибнет, поскольку мышцы постепенно атрофируются, он не может не только ходить, сидеть, но и дышать.

Ожидается, что татарстанская разработка станет не такой дорогой и эффективной.

Руководитель Центра превосходства персонифицированной медицины КФУ Альберт Ризванов уверен, что препарат станет более доступным для семей, которые столкнулись со страшным диагнозом.

