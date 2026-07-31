Россия будет поставлять Киргизии 100 тыс. тонн ГСМ ежемесячно

Россия будет ежемесячно поставлять в Киргизию 100 тыс. тонн ГСМ. Договоренности, о которых сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства, рассчитаны до конца 2026 года, а стоимость топлива для республики станут определять биржевые цены.

На долю России приходится 90–95% поставок дизеля, бензина и авиакеросина в Киргизию. Накануне правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года — для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

По данным Росстата, за минувшую неделю бензин подешевел в 23 российских регионах. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Марий Эл.