Экономика

Россия будет поставлять Киргизии 100 тыс. тонн ГСМ ежемесячно

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Россия договорилась поставлять Киргизии 100 тыс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Россия будет ежемесячно поставлять в Киргизию 100 тыс. тонн ГСМ. Договоренности, о которых сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства, рассчитаны до конца 2026 года, а стоимость топлива для республики станут определять биржевые цены.

На долю России приходится 90–95% поставок дизеля, бензина и авиакеросина в Киргизию. Накануне правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года — для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

По данным Росстата, за минувшую неделю бензин подешевел в 23 российских регионах. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Марий Эл.

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