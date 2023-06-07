Зал сделают "брутальным" и стильным: в Казани появится центр для занятий тяжелой атлетикой
ПроГород Самара
В Ново-Савинском районе Казани появится центр для занятий тяжелой атлетикой. Как сообщает "БИЗНЕС Online", публикуя эскизы, здание будет двухэтажным и вместит в себя две сотни человек. Возведут его на улице Гаврилова.
На первом этаже будет находится универсальный спортивный зал, зал для борьбы, инвентарные, инженерно-технические помещения, а также раздевалки, санузлы, ресепшн и медкабинет. На втором этаже расположится административное помещение, комната персонала и тренерская, а также тренажерный зал.
Разработкой дизайна внутренних помещений занималась студия AliArchitect. Алина Ахметзянова, ее руководитель, рассказала, что, когда создавалась концепция, цель была - отразить в интерьере дух тяжелой атлетики, чтобы зал был "брутальным".
Общая площадь застройки - 3 707,41 квадратных метра, а самого здания - 3 073,6 квадратных метра. Под зеленую зону отведут 24% территории.