Зал сделают "брутальным" и стильным: в Казани появится центр для занятий тяжелой атлетикой

В Ново-Савиновском районе Казани появится центр для занятий тяжелой атлетикой

В Ново-Савинском районе Казани появится центр для занятий тяжелой атлетикой. Как сообщает "БИЗНЕС Online", публикуя эскизы, здание будет двухэтажным и вместит в себя две сотни человек. Возведут его на улице Гаврилова.

На первом этаже будет находится универсальный спортивный зал, зал для борьбы, инвентарные, инженерно-технические помещения, а также раздевалки, санузлы, ресепшн и медкабинет. На втором этаже расположится административное помещение, комната персонала и тренерская, а также тренажерный зал.

Разработкой дизайна внутренних помещений занималась студия AliArchitect. Алина Ахметзянова, ее руководитель, рассказала, что, когда создавалась концепция, цель была - отразить в интерьере дух тяжелой атлетики, чтобы зал был "брутальным".

Общая площадь застройки - 3 707,41 квадратных метра, а самого здания - 3 073,6 квадратных метра. Под зеленую зону отведут 24% территории.