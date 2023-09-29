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· Полина Модестова

Займется благоустройство Казахстана: стали известны планы Наталии Фишман, уехавшей из Казани

Стали известны карьерные планы уехавшей из Казани Наталии Фишман
Займется благоустройство Казахстана: стали известны планы Наталии Фишман, уехавшей из Казани

www.gov.kz

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Наталия Фишман-Бекмамбетова, которая курировала создание комфортной среды в городах Татарстана, будет заниматься благоустройством в Атырауской области Казахстана. На этой неделе она со своим супругом, режиссером Тимуром Бекмамбетовым, встретилась с акимом области Сериком Шапкеновым.

Пресс-служба акимата сообщает, что на встрече обсудили развитие цифровой креативной индустрии, создание благоприятной среды для жителей, подготовку специалистов, реконструкцию старых городских зданий.

В сообщении говорится, что Тимур Бекмамбетов ознакомил с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии, а также высказал предложения по повышению комфортности города. Глава региона Серик Шапкенов выразил уважение кинорежиссеру, покорившему Голливуд, и отметил, что поддержит все его начинания.

Напомним, что Бекмамбетовы уехали из России еще до начала СВО, в феврале 2022 года, и теперь живет на две страны - США и Израиль.

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