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· Полина Модестова

Задержали почти две сотни человек: в Казани после мачта Суперкубка России болельщики неподобающе себя вели

После матча Суперкубка России по футболу в Казани 15 июля задержали 196 болельщиков
Задержали почти две сотни человек: в Казани после мачта Суперкубка России болельщики неподобающе себя вели

pixabay

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В субботу, 15 июля 2023 года, в Казани после завершения матча Суперкубка России по футболу были задержаны 196 болельщиков, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Было составлено 156 административных протоколов, из которых 114 человек были задержаны за мелкое хулиганство, 30 человек - за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

Еще трое - за распитие алкоголя в запрещенных местах или потребления наркотических средств в общественных местах. На четверых составили административных протокол за появление в состоянии опьянения в общественном месте, на двоих - за неповиновение законному распоряжению полиции, также на двоих - за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнования, а один человек был задержан за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Было также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве из-за грубого нарушения общественного порядка в электропоезде, который следовал по маршруту «Нижний Новгород - Казань».

Всего на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля охрану порядка обеспечивали более 2,6 тысяч сотрудников полиции, а также были привлечены сотрудники и военнослужащие Росгвардии, контролеры-распорядители, частные охранные организации и общественные объединения правоохранительной направленность. Матч посетили 40,8 тысяч зрителей.

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