Выросло количество отравившихся: в Казани под видом БАД и сладостей продают галлюциногенные грибы
Анна Чернышева
В самом центре Казали была открыта точка с галлюциногенными грибали под видом БАД и сладостей, сообщают очевидцы, публикуя пост в сообществе «ВКазани Поймут».
Как сообщается источник, ссылаясь на Минздрав, количество россиян, которые получили отравление при употреблении галлюциногенных грибов, стало заметно больше.
Отмечается, что мухоморами в центре города торгуют абсолютно свободно, так как законом это не запрещено. В точке, кроме шоколада с галлюциногенными грибами, можно приобрести травяные сигареты и другие товары, вызывающие вопросы у местных жителей.
Неизвестно, когда торговая точка начала работать. В комментариях мнения разделились - кто-то интересуется адресом магазина, другие встали на защиту мухоморов, отмечая целебные свойства гриба, а некоторые настроены негативно.