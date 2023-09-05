Выносят трассы тепловода: в Казани на улице Гаяза Исхаки ограничат движение

На улице Гаяза Исхаки в Казани ограничат движение транспорта и пешеходов с 6 сентября

В Казани на улице Г. Исхаки ограничат движение транспорта и пешеходов. Связана данная мера с проведением выноса трасс тепловода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Полностью закрыта проезжая часть и тротуар будут с 6 сентября по 11 октября 2023 года в районе дома №1.

Напомним также, что в Авиастроительном районе Казани в связи со строительство трассы водопровода будут ограничивать передвижение на двух улицах. Расписание можно посмотреть здесь.