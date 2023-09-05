Ограничат на двух улицах: в Авиастроительном районе Казани будет закрыт проезд
Ксения Самринова
В Авиастроительном районе Казани будет временно ограничено движение транспорта, что связано со строительство трассы водопровода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана.
- с 6 сентября по 10 октября будет частично закрыта проезжая часть по Симонова, рядом со зданием №11а;
- с 11 сентября по 19 октября полностью закроют местный проезд к дому №48по улице 2-й Ленинградской;
- с 19 сентября по 24 октября частично перекроют проезжую часть по улице ленинградской в районе пересечения с улицей Симонова.