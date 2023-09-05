Ограничат на двух улицах: в Авиастроительном районе Казани будет закрыт проезд

На Ленинградской и Симонова в Авиастроительном районе Казани ограничат движение

Ксения Самринова

В Авиастроительном районе Казани будет временно ограничено движение транспорта, что связано со строительство трассы водопровода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана. с 6 сентября по 10 октября будет частично закрыта проезжая часть по Симонова, рядом со зданием №11а;

с 11 сентября по 19 октября полностью закроют местный проезд к дому №48по улице 2-й Ленинградской;

с 19 сентября по 24 октября частично перекроют проезжую часть по улице ленинградской в районе пересечения с улицей Симонова.

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