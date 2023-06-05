Выходные - тоже время для работы: в Набережных Челнах до 1 сентября завершат капремонт домов

В Набережных Челнах капремонт жилых домов планируют завершить к 1 сентября 2023 года

Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев рассказал, что в плана - завершить капитальный ремонт жилых домов города к 1 сентября 2023 года. В связи с этим строителей попросили отложить отдых и приступить к работе, так как сейчас погодные условия позволяют.

По последние данным, по капитальному ремонту домов план уже выполнен на 52%. Погода сейчас позволяет выполнять работы качественно и в установленные сроки. Для строителей выходные дни - такие же рабочие, а вот в период дождей действительно можно отдохнуть.

Глава города Наиль Магдеев отметил, что необходимо требовать, чтобы рабочие укладывались в сроки. Он напомнил, что был один год, когда специалисты приступили к выполнению работ лишь в начале июля. В связи с этим была необходимость ускорить процессы.