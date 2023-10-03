Выехал на самокате: в Казани сбили 10-летнего ребенка

В Казани на улице Павлюхина сбили 10-летнего ребенка

В Казани за минувшие сутки было зарегистрировано 63 ДТП, в результате которых семь человек получили травмы - два пассажира. один пешеход и четыре водителя.

Одна из аварий произошло во дворе дома №99б по Павлюхина: здесь 2 октября 54-летняя женщина, находясь за рулем авто, превысила скорость и сбила 10-летнего мальчика, который в этот момент катался на самокате и пересекал проезжу часть. Мальчику была оказана необходимая медицинская помощи, после чего его отпустили домой.

Всего за прошедшие выходные к административной ответственности привлекли 392 водителя и 154 пешехода. Наиболее частая причина - водитель не уступил дорогу пешеходам.