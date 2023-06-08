Выделят 65 миллионов: Альметьевский район закупит шесть автобусов

Альметьевский район Татарстана закупает 6 пассажирских автобусов за 65 млн рублей

Альметьевским районом будет выделено 65,6 миллионов рублей на покупку шести пассажирских автобусов "НЕФАЗ-5299" для муниципальных нужд, о чем стало известно из информации, опубликованной на сайте госзакупок. Сообщается, что цена одного автомобиля - 10,9 миллионов рублей. Прием заявок на участие в тендере будет завершен 15 июня.

Заказчик указал несколько требований, среди которых вместительность не менее 73 пассажиров, не меньше 40 и не больше 50 сидячих мест, не ниже "Евро-5" должен быть экологический класс автобуса, а также он должен быть оснащен механической коробкой передач, гидроусилителем руля, аппаратурой спутниковой навигации и тахографом.

В автобусе также должны быть установлены стеклопакеты со сдвижными форточками. не меньше трех потолочных турбовентиляторов, а также не меньше шести отопителей, производительность которых от 9,5 киловатта.