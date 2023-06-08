Новости Казани
· Полина Модестова

Выделят 65 миллионов: Альметьевский район закупит шесть автобусов

Альметьевский район Татарстана закупает 6 пассажирских автобусов за 65 млн рублей
Выделят 65 миллионов: Альметьевский район закупит шесть автобусов

Максим Сафронов

Подписаться в Telegram

Альметьевским районом будет выделено 65,6 миллионов рублей на покупку шести пассажирских автобусов "НЕФАЗ-5299" для муниципальных нужд, о чем стало известно из информации, опубликованной на сайте госзакупок. Сообщается, что цена одного автомобиля - 10,9 миллионов рублей. Прием заявок на участие в тендере будет завершен 15 июня.

Заказчик указал несколько требований, среди которых вместительность не менее 73 пассажиров, не меньше 40 и не больше 50 сидячих мест, не ниже "Евро-5" должен быть экологический класс автобуса, а также он должен быть оснащен механической коробкой передач, гидроусилителем руля, аппаратурой спутниковой навигации и тахографом.

В автобусе также должны быть установлены стеклопакеты со сдвижными форточками. не меньше трех потолочных турбовентиляторов, а также не меньше шести отопителей, производительность которых от 9,5 киловатта.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

От 370 до 157 лет: стало известно сколько лет надо работать, чтобы купить элитную недвижимость в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

сетка от тараканов на вентиляцию как крепить

Новости Казани

день назад

Сцепились у торгового комплекса: в Казани произошла массовая драка с участием иностранцев

Полезное

3 дня назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

окрашивание бейбилайтс в Красноярске

Новости Казани

день назад

"Не выбрал безопасную скорость": Наиль Магдеев прокомментировал ДТП с перевернувшейся маршруткой

Новости Казани

день назад

Ситуация очень сложная: в Татарстане перед Курбан-байрамом предупредили о болезнях овец

Новости Казани

41 минуту назад

Пересекал сплошную: в Казани разбилась насмерть рэп-исполнитель Альбина Сафарова

Новости Казани

день назад

"За заслуги перед Отечеством": президент наградил советника руководителя исполкома Казани

Новости Казани

2 часа назад

Окажет действенный эффект: госсовет РТ предложил лишать прав за нарушения, которые зафиксировала камера
Новости Казани
17 часов назад

Будут говорить о выгорании и работе: в Казани пройдут бесплатные уроки английского и турецкого языков

Будут говорить о выгорании и работе: в Казани пройдут бесплатные уроки английского и турецкого языков

Новости Казани

31 минуту назад

Были представлены Эдуардом Каминским: в Татарстане выбрали новых мировых судей

Гид по скидкам Казани

день назад

8 странных и необычных идей: чем заняться в Казани, если захотелось экзотичного досуга

Новости Казани

41 минуту назад

Доставлен в нейрохирургию: в Набережных Челнах в результате массового ДТП пострадал подросток

Новости Казани

41 минуту назад

Появится новая развязка: в Казани решают вопрос с закрытым кольцом у Деревни Универсиады
Сократится на 100 тысяч: в Татарстане уменьшается количество молодых людей и учащаются разводы
Новости Казани
6 минут назад

Сократится на 100 тысяч: в Татарстане уменьшается количество молодых людей и учащаются разводы

Новости Казани

51 минуту назад

Работы завершат к декабрю: в Лаишевском районе Татарстана будут подведены сети канализации

Новости Казани

час назад

На проведение матча претендовала московская "ВТБ Арена": в Казани пройдет Суперкубок по футболу

Новости Казани

час назад

Предложат передовой опыт России: в Казани проходит международный образовательный форум "Формируя будущее"
Можно направить на благоустройство: в Татарстане поддержали идею введения туристического сбора
Новости Казани
2 часа назад

Можно направить на благоустройство: в Татарстане поддержали идею введения туристического сбора