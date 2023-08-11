Выбрали новую локацию: стало известно, где будет проходить гастрофестиваль «Вкусная Казань»

Для гастрофестиваля «Вкусная Казань» выбрали двор Присутственных мест Казанского Кремля

Стала известна новая локация гастрофестиваля «Вкусная Казань». Для мероприятия был выбран двор Присутственных мест Казанского Кремля. Фестиваль также традиционно будет проходить на территории у Центра семьи «Казан», сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Посетить мероприятие жители и гости столицы Татарстана смогут 19 и 20 августа. Площадка гастрофестиваля будет работать с 11 до 21 по местному времени.