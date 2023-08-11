Новости Казани
· Полина Модестова

Выбрали новую локацию: стало известно, где будет проходить гастрофестиваль «Вкусная Казань»

Для гастрофестиваля «Вкусная Казань» выбрали двор Присутственных мест Казанского Кремля
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Стала известна новая локация гастрофестиваля «Вкусная Казань». Для мероприятия был выбран двор Присутственных мест Казанского Кремля. Фестиваль также традиционно будет проходить на территории у Центра семьи «Казан», сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Посетить мероприятие жители и гости столицы Татарстана смогут 19 и 20 августа. Площадка гастрофестиваля будет работать с 11 до 21 по местному времени.

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