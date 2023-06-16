Выберут лучших: в Казани пройдет конкурс предпринимателей

В Казани 21 июня выберут лучших предпринимателей-экспортеров

В Казани в доме предпринимателей 21 июня проведут церемонию награждения победителей ежегодного регионального конкурса "Экспортер года". Они будут представлять Татарстан и на федеральном этапе.

Конкурс проводят на протяжении шести лет. Он направлен на выявление лидеров экспортной деятельности среди представителей малого и среднего бизнеса. Помимо этого, благодаря его проведению лучшие практики по внешнеэкономической деятельности продвигаются дальше. Экспортеров будут награждать по семи номинациями экспертным жюри.

Регистрация участников и кофе-брейк будут идти с 14:30 до 15:00.