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Выявили десятки нарушение: Набережные Челны стали лидером по нарушениям на аттракционах

Набережные Челны оказались лидером по нарушениям на аттракционах
Выявили десятки нарушение: Набережные Челны стали лидером по нарушениям на аттракционах

Сергей Бобин

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Прокуратура по итогам проверки пришла к мнению, что больше всего нарушений при установке и эксплуатации аттракционов в Татарстане пришлось на Набережные Челны.

По поручению надзорного ведомства в городах и районах Татарстана была проведена настоящая ревизия - специалисты проверили исполнение законодательства.

В результате в 14-ти населенных пунктах было выявлено 61 нарушение. Среди них отсутствие регистрации в органах Гостехнадзора, сертификата или декларации соответствия оборудования техническим требования, ответственного за техническое состояние, информации о дате и субъекте ежегодной проверки, а также учета работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и другие.

В результате проведенной проверки прокурор внес 32 представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Было возбуждено административное дело на 14 должностных лиц, а шесть предпринимателей получили иск о запрете использования аттракционов. Еще двое получили предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

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