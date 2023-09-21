Встретили уже в аэропорту: в Казань прибыла вице-премьер РФ Абрамченко
В Республику Татарстан сегодня, 21 сентября, с рабочей поездкой прибыла заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.
Уже в международном аэропорту «Казань» имени тукая вице-премьера России встречали глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.
Сообщается, что в рамках рабочей поездки Абрамченко посетить площадку биологических очистных сооружений в Казани, ознакомиться с работами, которые ведутся на рекультивируемом Самосыровском полигоне, а также посетит строительную площадку мусоросжигательного завода Казани.
Запланирован ей и осмотр набережной реки Кабан, где Виктория Абрамченко должна будет презентовать республиканскую программу развития общественных пространств.