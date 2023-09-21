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· Полина Модестова

Встретили уже в аэропорту: в Казань прибыла вице-премьер РФ Абрамченко

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 21 сентября прибыла в Казань с рабочим визитом
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В Республику Татарстан сегодня, 21 сентября, с рабочей поездкой прибыла заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Уже в международном аэропорту «Казань» имени тукая вице-премьера России встречали глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Сообщается, что в рамках рабочей поездки Абрамченко посетить площадку биологических очистных сооружений в Казани, ознакомиться с работами, которые ведутся на рекультивируемом Самосыровском полигоне, а также посетит строительную площадку мусоросжигательного завода Казани.

Запланирован ей и осмотр набережной реки Кабан, где Виктория Абрамченко должна будет презентовать республиканскую программу развития общественных пространств.

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