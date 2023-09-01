Вошла в топ-6: Казань стала одним из самых популярных городов дял поездок по работе

Казань вошла в топ-6 городов для поездок по работе летом 2023 года

В летний период россияне совершили подавляющие большинство командировок внутри страны - 91,8%. При этом, каждая третья командировка пришла на Москву - 30%. На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург - сюда было совершено 13% поездок по работу. Замкнул тройку лидеров Екатеринбург.

А вот в топ-6 городов вошли Сочи, Новосибирск и Казань. Если же говорить о зарубежных направлениях, то самым популярным стал Стамбул (Турция), куда летал почти каждый пятый.