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· 16+ · Екатерина Елисеева

Умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер

У мужчины были переломы рёбер, черепа и сотрясе...

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43-летний Асламбек Усматов примерно неделю находился в тяжёлом состоянии и был без сознания.

У мужчины были переломы рёбер, черепа и сотрясение мозга. Потерпевшего поместили в искусственную кому, однако через некоторое время он умер.

На допросе машинист поезда рассказал, что грузовик специалисты заметили за 800−900 метров до места аварии. Машинисты пару раз подавали сигнал и принялись экстренно тормозить, вот только столкновения избежать не получилось.

Ранее мы писали о том, что девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном. Рамиля Ибрагимова проснулась из-за резкой остановки. Внезапно вагон перевернулся. По стенам что-то текло, туристы стали переживать.

Кроме того, мы говорили, что из-за пожара в Саитово Татарстана, где заживо сгорели 7 человек, будут судить мать.

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