Новости Казани
· Полина Модестова

«Внесут свой вклад в мониторинг реки»: жителей Казани приглашают отправиться в научную экспедицию-сплав по Казанке

Жители Казани смогут отправиться в научную экспедицию-сплав по Казанке
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Жителей Казани приглашают посетить очередной занятие лаборатории «Горожанин-ученый», которое пройдет 22 июля. В этот раз все желающие смогут отправиться в научную экспедицию-сплав по реке Казанке. Участники также внесут свой вклад в мониторинг реки.

Участие в мероприятии примет и заместитель председателя Русского географического общества в Татарстане Андрей Агарков, который будет проводить мастер-класс по экотуризму. Биолог и экоактивист Антон Бортяков поможет понаблюдать за растениями и обитателями прибрежных зон.

Для участие необходимо пройти регистрацию по ссылке. Дата может быть перенесена из-за погодных условий.

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