Внесли еще 94: в Казани пополнился реестр парковочных разрешений

Еще 94 электромобиля внесли в реестр парковочных разрешений Казани в 2023 году

За пять месяцев в Казани в реестр парковочных разрешений внесли 94 электромобиля. Владельцы машин теперь могут бесплатно использовать муниципальные парковки, которые расположены на улично-дорожной сети города. Исключением являются только места, которые предназначены для инвалидов.

Такое право у владельцев экологичных автомобилей появилось еще в 2015 году. Мера эта направлена на улучшение экологии, а также уменьшение объема вредных выбросов в атмосферу и стимулирование развития электромобилей.

На сегодняшний день в столице Татарстана было зарегистрировано 346 электромобилей, из которых 124 были внесены в реестр в прошлом году, 77 - в 2021. При этом на гибридные транспортные средств право бесплатного паркинга на муниципальной земле не распространяется.

Чтобы автомобиль внесли в реестр, необходимо обратится в Комитет по транспорту Казань, в МФЦ или отправить документы на портале госуслуг РТ.