«Важная задача, которую предстоит решить»: в Казани прошло открытие российско-китайского форума «РОСТКИ»

В Казани Минниханов 7 сентября открыл российско-китайский форум «РОСТКИ»

Глава Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани международный российско-китайский форум «РОСТКИ». Мероприятие проводится в «Казань Экспо». Раис республики отметил, что Казань впервые принимает гостей из Китая на такой большой площадке, а также выразил благодарность за то, что партнеры из Китая откликнулись на приглашение.

Со слов Минниханова, благодаря личным усилиями глав двух государств - президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - сейчас есть возможность активно работать на межрегиональном уровне. Он также отметил, что важная задача, которую предстоит решить, - повысить устойчивость производства сферы в новых условиях.

Глава РТ добавил, что для российского потребителя была организована выставка автомобилей, которая позволяет отразить многообразие и высокий потенциал автомобильного комплекса Китая, передает «БИЗНЕС Online».