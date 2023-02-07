В Татарстане Верховный суд "скостил" срок экс-начальнику отдела полиции "Горки", но совсем на немного

Сегодня, 7 февраля, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу на приговор экс-руководителю отдела полиции "Горки" Рафаэлю Габбазову, которого обвиняли в попытке "крышевать" кафе узбекского бизнесмена "Восточная кухня".

Как сообщает "Бизнес Онлайн", приговор бывшему полицейскому вынесли в августе 2022 года. Тогда Приволжский суд дал ему 8 лет колонии строгого режима.

Это решение решил обжаловать не только Габбазов, но и его "подельник" Хайдар Гарифуллин, осужденный на 3 года. Не понравился приговор и потерпевшему предпринимателю.

Габбазов заявил, что вообще не понимает, за что его приговорили, он считает себя невиновным.

"Так нельзя, на 8 лет лишать свободы человека, который невиновен. Когда по делу видно, что нет предпосылок к совершению преступлений", — заявил он.

Судьи Верховного суда РТ, проанализировав доводы сторон, постановили - приговор Габбазову смягчить, но только на 2 месяца. Иными словами, в колонии строгого режима он проведет не 8, а 7 лет и 10 месяцев.

Остальные жалобы были оставлены без удовлетворения.

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