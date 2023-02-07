Новости Казани
· Служба новостей

Доктор наук, профессор из Казани получил арест по статье об экстремизме за статью о причинах конфликта России и Украины

Доктор наук, профессор из Казани получил арест по статье об экстремизме за статью о причинах конфликта России и Украины

Фото: KazanFirst

Искандер Ясавеев* (* - признан иностранным агентом) - доктор социологических наук и бывший преподаватель КФУ получил трое суток ареста по статье об экстремизме пишет KazanFirst.

До 2015 года мужчина читал лекции в КФУ будущим журналистам, потом 7 лет трудился в Высшей школе экономики в Москве, пока с ним не разорвали договор после того, как Ясавеев был признан иностранным агентом.

Летом прошлого года в отношении него возбудили административное дело по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства).

Поводом для дела стала статья в СМИ. В ней профессор решил порассуждать о причинах конфликта РФ и Украины. В ней ученый предложил искоренить в себе "человека Советского". Идеей заинтересовались силовики.
Лингвистическая экспертиза усмотрела в этом признаки побуждения к насильственным действиям в отношении группы лиц.

Он указывает на фразу, в которой автор говорит о необходимости не только смены власти в стране путем создания системы независимых избирательных комиссий и независимого суда, а также о необходимости институтов, способствующих десоветизации.

По делу об экстремизме социолог надеялся на штраф, но в итоге суд вынес решение о заключении его под административный арест на трое суток.

"Ничего страшного", - вздохнул оптимистично настроенный социолог и отправился в коридор дожидаться оперативников.

Ранее мы сообщали, что экономист из Татарстана оценил идею Госдумы мобилизовать безработных россиян.

Следующая новость ↓

Популярное

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Автоновости Казани и Мира

день назад

«Если увидят – лишат прав на год»: ГИБДД вводит новое правило для всех водителей

Редакция помогает

день назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

дезинфекция заказать москва

Новости Казани

день назад

Участник "Битвы экстрасенсов", ясновидящий из Казани рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Новости России

день назад

Daily Mail: решение Путина развернуть гиперзвуковые ракеты "Циркон" теперь точно заткнёт НАТО и "русского медведя перестанут тыкать"

Профи - репетитор по химии екатеринбург

Новости мира

день назад

"Мы не знаем, кто они": американский пилот заявил, что над военными базами США появились пугающие аномалии

Новости мира

день назад

66-летняя женщина, по ошибке признанная мертвой, чуть не задохнулась в морге в мешке для трупов

Новости Казани

день назад

В Москве врачи пытаются спасти 4-летнего ребенка, отец которого уверен, что в заражение крови малыш получил в больнице Казани

Новости Казани

23 часа назад

В Татарстане простились с мобилизованным Сергеем Романовым и контрактником Денисом Любимовым, которые погибли в зоне СВО на Украине
Новости Казани
52 минуты назад

Супруга заключенного из Казани никак не может добиться зарплаты мужа от ЧВК "Вагнер"

Супруга заключенного из Казани никак не может добиться зарплаты мужа от ЧВК "Вагнер"

Новости России

17 минут назад

"Дикие морозы напоследок!": синоптики Gismeteo назвали даты в феврале, когда жутко похолодает

Редакция помогает

день назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

Новости России

3 часа назад

Полиция поймала мужчину, который пытался украсть тело Владимира Ленина из Мавзолея в Москве

Новости России

3 часа назад

"Догадливые хлопцы": украинские военные специально портят технику, чтобы не идти на передовую
Доктор наук, профессор из Казани получил арест по статье об экстремизме за статью о причинах конфликта России и Украины

Новости России

3 часа назад

А мог бы просто подождать и стереть Киев в пыль за сутки: политолог Брутер рассказал, как мог поступить Путин с Украиной

Новости мира

7 часов назад

"Я твой маму***, а я твой маму!": состоялось самое эпичное заседание суда с массовой дракой прямо в зале (видео)

Новости России

8 часов назад

Штурмовики-добровольцы при поддержке ВС РФ взяли Николаевку в ДНР: еще один рубеж преодолен
“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться