Доктор наук, профессор из Казани получил арест по статье об экстремизме за статью о причинах конфликта России и Украины

Искандер Ясавеев* (* - признан иностранным агентом) - доктор социологических наук и бывший преподаватель КФУ получил трое суток ареста по статье об экстремизме пишет KazanFirst.

До 2015 года мужчина читал лекции в КФУ будущим журналистам, потом 7 лет трудился в Высшей школе экономики в Москве, пока с ним не разорвали договор после того, как Ясавеев был признан иностранным агентом.

Летом прошлого года в отношении него возбудили административное дело по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства).

Поводом для дела стала статья в СМИ. В ней профессор решил порассуждать о причинах конфликта РФ и Украины. В ней ученый предложил искоренить в себе "человека Советского". Идеей заинтересовались силовики.

Лингвистическая экспертиза усмотрела в этом признаки побуждения к насильственным действиям в отношении группы лиц.

Он указывает на фразу, в которой автор говорит о необходимости не только смены власти в стране путем создания системы независимых избирательных комиссий и независимого суда, а также о необходимости институтов, способствующих десоветизации.

По делу об экстремизме социолог надеялся на штраф, но в итоге суд вынес решение о заключении его под административный арест на трое суток.

"Ничего страшного", - вздохнул оптимистично настроенный социолог и отправился в коридор дожидаться оперативников.

Ранее мы сообщали, что экономист из Татарстана оценил идею Госдумы мобилизовать безработных россиян.