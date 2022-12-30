В Татарстане неделю ищут 15-летнюю девочку, которая не вернулась из школы

В Набережных Челнах уже неделю разыскивают 15-летнюю школьницу, которая ушла в школу 22 декабря и больше ее никто не видел.

По данным волонтеров ДПСО "Орел" в Татарстане, Камилла Салимова ростом около 160 сантиметров, имеет худощавое телосложение, темные волосы до плеч и карие глаза. На момент пропажи на ней были: черная куртка, вязаная светло-голубая шапка, черные штаны и черные ботинки. С собой у Камиллы была черная сумка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (917) 260-47-43.