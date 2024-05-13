В столице РТ обновят территорию вдоль Кремля

В городе Казани планируется провести реконструкцию территории вдоль Кремля.

Предполагается уложить новое покрытие на площади более 6 тыс. кв. метров, установить 13 новых урн и 20 скамеек вдоль дорожек. В настоящее время идет демонтаж старой брусчатки.

Планируется также отремонтировать два небольших лестничных спуска до входа на станцию метро, заменить освещение и провести реконструкцию туалетного модуля. Озеленение будет важной частью реконструкции – планируется высадить тысячи кустарников и уложить рулонный газон. Работы планируется завершить к июню.