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В Советском районе Казани появился проезд Вертелевский

Этот проезд будет включен в адресный план города

KZN.RU

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В мкр-не Радужный в Советском районе региональной столице, теперь есть проезд Вертелевский. Такое постановление появилось в сборнике документов исполнительного комитета Казани.

На Татарском языке проезд называется «Вертелевка юлы». Около него находится река Вертелевка, а также ул. Райская и М. Коринфского.

Этот проезд будет включен в адресный план города.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Загитова выложила фото в коротком обтягивающем платье.

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