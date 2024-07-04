В Советском районе Казани появился проезд Вертелевский

В мкр-не Радужный в Советском районе региональной столице, теперь есть проезд Вертелевский. Такое постановление появилось в сборнике документов исполнительного комитета Казани.

На Татарском языке проезд называется «Вертелевка юлы». Около него находится река Вертелевка, а также ул. Райская и М. Коринфского.

Этот проезд будет включен в адресный план города.

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