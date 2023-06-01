В следующем месяце будет еще один: в Казани два новых пассажирских корабля спустили на воду
Администрация Казани
В речном порту Казани сегодня, 1 июня, на воду спустили два новых пассажирских корабля - скоростной "Метеор-2020", который был назван в честь Михаила Девятаева, и судно А217-1. Они были произведены на зеленодольском заводе имени А.М.Горького. Судна были переданы компании "Флот Республики Татарстан". В церемонии принимали участие мэр города Ильсур Метшин и раис Татарстана Рустам Минниханов.
Рустам Минниханов отметил, что транспортная развязка является одной из составляющих кажества жизни. С его слов, сейчас были сданы два судна, а через месяц будет готово еще одно.
- Я думаю, что работа будет проводиться системно, и мы полностью обновим подвижной состав, - сказал раис РТ.
Генеральный директор АО "Государственная лизинговая компания" Евгений Дитрих подчеркнул, что на сегодняшний день отечественное судостроение нуждается в новых проектах, которые подразумевают высокий уровень технологий.