Новости Казани
· Полина Модестова

В следующем месяце будет еще один: в Казани два новых пассажирских корабля спустили на воду

В речном порту Казани 1 июня спустили на воду два новых пассажирских судна
В следующем месяце будет еще один: в Казани два новых пассажирских корабля спустили на воду

Администрация Казани

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В речном порту Казани сегодня, 1 июня, на воду спустили два новых пассажирских корабля - скоростной "Метеор-2020", который был назван в честь Михаила Девятаева, и судно А217-1. Они были произведены на зеленодольском заводе имени А.М.Горького. Судна были переданы компании "Флот Республики Татарстан". В церемонии принимали участие мэр города Ильсур Метшин и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что транспортная развязка является одной из составляющих кажества жизни. С его слов, сейчас были сданы два судна, а через месяц будет готово еще одно.

- Я думаю, что работа будет проводиться системно, и мы полностью обновим подвижной состав, - сказал раис РТ.

Генеральный директор АО "Государственная лизинговая компания" Евгений Дитрих подчеркнул, что на сегодняшний день отечественное судостроение нуждается в новых проектах, которые подразумевают высокий уровень технологий.

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