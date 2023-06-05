В России таких еще нет: в РЖД рассказали о строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью

В РЖД рассказали о строительстве ВСМ из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону

Глава РЖД Олег Белозеров в эфире телевизионной передачи "Картина мира" на канале "Культура" рассказал, что в России планируют строить высокоскоростные магистрали, которые будут идти из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону.

Это уже не первое обсуждение вопроса строительства ВСМ между Москвой и Казанью, тему поднимали еще в 2013 году, однако в 2019 проект не был одобрен. Как позже объяснял это вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, работа в этом направлении была приостановлена из-за высоких затрат, а также неподтвержденного пассажиропотока.

ВСМ - это электрифицированная двухпутная железная дорога, при движении по которой скорость поездов достигает 200 - 400 км/ч. На данный момент в России таких дорог нет. Для начала будет построена ВСМ, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Тогда время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.