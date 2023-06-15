В пути десять часов: из Казани в Соль-Илецк пустят автобусы

Автобусные рейсы в Соль-Илецк с 23 июня 2023 года запустят из Казани

Уже с 23 июня будут возобновлены автобусные рейсы из Казани в Соль-Илецк. Отправляться они будут с автовокзала "Восточный" каждую пятницу в 19:00. Прибывать в место назначения будут в 8 утра следующего дня. Сообщается, что маршрут будет проложен через Чистополь, Альметьевск и Оренбург.

Время в пути составит 10 часов, а протяженность дороги - 800 км. Перевозкой пассажиров займутся автобусы туристического класса.

Узнать подробности, а также забронировать билеты можно по телефонам: