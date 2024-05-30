В парке Тысячелетия в Казани капремонт завершится уже 10 июня

В парке Тысячелетия в Казани капитальный ремонт продлится до 10 июня. Работы проверил мэр региональной столицы Ильсур Метшин. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Казани.

Вместо забора на территории будет живая изгородь из кизильника. На земельном участке высадят больше 31 тыс. летников, 3,7 тыс. кустов пузыреплодника, 10 лип и туй.

Вдоль ограждения специалисты оборудуют систему автополива, переложат сети, отремонтируют 24 опоры, поменяют 150 единиц МАФов, а также займутся гранитной плиткой. Сейчас проходит укладка рулонного газона.

Ранее мы писали о том, что в Казани отремонтируют 20 км сетей водоснабжения.