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· 16+ · Алина Алмакаева

В КФУ рассказали, чем опасна тля

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В конце августа в Казани возникла проблема с летающей тлей, которая стала источником беспокойства для местных жителей. Об этом сообщила «Татар-информ» со ссылкой на доцента кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николая Шулаева.

По словам Шулаева, данная тля не представляет угрозы для человека, так как не способна кусать и не обладает ядовитыми свойствами. Тем не менее, она может оставлять пятна на одежде и наносить ущерб растениям.

Летающая тля активно поражает кустарники и травянистые виды, такие как лопух и ромашка, в городских парках. В садах и огородах также замечены вредные виды тли, которые атакуют яблони и смородину.

Шулаев уточнил, что зелёная тля повреждает садовые растения, тогда как черная, которую можно увидеть в данный момент, в первую очередь вредит цветникам и кустарникам.

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