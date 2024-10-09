В казанском зооботсаде родилась зебра

В зооботсаде Казани 23 сентября родился детеныш зебры.

Мама малыш чувствуют себя хорошо и сейчас находятся в вольере. Новорожденная уже бегает.

С рождением детеныша мать зебра - Бабочка справилась сама. Известно, что самки зебр вынашивают ребенка 1 раз в 3 года, а на свет, как правило, появляется лишь один детеныш. Длительность беременности - от 1 года до 14 месяцев.

Семью из матери и "ребенка" пока что не показывают людям. Об этом рассказали в учреждении. В скором времени в телеграмм-канале состоится конкурс на выбор имени нового обитателя.

Ранее мы писали о том, что казанец выступил в образе Михаила Боярского в шоу «Ярче звёзд».

В нем талантливые вокалисты перевоплощаются в своего любимого исполнителя и борются за денежный приз. Во ходе зрительского голосования,мужчина получил 85 баллов.